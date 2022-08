Marcos Uchôa desiste de candidatura a deputado e acusa Molon de bloquear recursos de campanha (vídeo)

Apoie o 247

247 - O jornalista Marcos Uchôa (PSB), repórter da Rede Globo por 34 anos, anunciou nesta terça-feira (30) a desistência de sua candidatura a deputado federal pelo Rio de Janeiro.

"Quando eu me filiei ao partido, no início de abril, o presidente do PSB no (estado do Rio), Alessandro Molon, me disse que o partido financiaria minha campanha", disse no Twitter.

"Estive por meses pedindo uma informação básica: mais ou menos quanto de dinheiro eu iria precisar. Chegamos ao final de agosto e essa informação não foi dada", afirmou.

Pessoal, neste vídeo explico por que retirei minha candidatura a deputado federal. Sempre fui sério em tudo o que faço. Não acredito em trabalho que não seja bem feito.



Muito obrigado pelo apoio e pela confiança de tanta gente! Seguirei ajudando o Rio de Janeiro e o Brasil. pic.twitter.com/xBDenTMRe4 — Marcos Uchôa (@MarcosUchoa_) August 30, 2022

