Marcos Veras irrita Fátima Bernardes ao dizer que ela vai trabalhar menos e gera situação constrangedora ao vivo

247 - No Encontro desta sexta-feira (17), Fátima Bernardes recebeu Marcos Veras, seu ex-parceiro de programa, e acabou passando por um momento constrangedor. O ator relembrou os velhos tempos e gravou uma edição do quadro Puxadinho do Veras no Mercadão de Madureira, onde parou algumas pessoas e deu a notícia de que o matinal não será mais comandado pela global. A reportagem é do portal Na Telinha.

Durante o VT, Veras brincou com o fato da apresentadora ter trocado um programa diário pelo The Voice, reality show que vai ao ar apenas uma vez por semana e bateu na tecla de que ela vai trabalhar menos. Irritada, Fátima rebateu o colega assim que a matéria acabou. "Mas é uma safadeza. Como sempre, né, Veras?", reclamou.

"Motivo é assim, quero trabalhar menos. Não é isso, gente", afirmou ela. “Mas tudo bem se for isso, Fátima”, respondeu o ator. “Também pode ser isso, mas queria muito fazer uma coisa diferente... Novos desafios, isso é legal também”, argumentou a jornalista.

Mesmo vendo a resistência de Fátima, Marcos Veras insistiu na colocação. “Bacana, mas o fato é que você vai trabalhar menos”, disparou. “Eu espero [risos]. Ainda não sei, nunca fiz o The Voice”, encerrou ela.

