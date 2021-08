Maria Lina Deggan anuncia término de noivado com Whindersson Nunes

Humorista e estudante assumiram o namoro em novembro do ano passado. Em janeiro, o casal anunciou que estava esperando um filho, João Miguel. Em maio, no entanto, o bebê nasceu prematuro e não sobreviveu edit

247 - A estudante Maria Lina Deggan anunciou nesta sexta-feira (13) o término do noivado com o humorista Whindersson Nunes. A informação é do portal UOL.

No Instagram, ela escreveu: "Foi um prazer compartilhar a vida com você até aqui. Construímos uma história linda!! Nos amamos e nos respeitamos todos os dias que estivemos juntos".

Em seguida, ela se dirigiu aos fãs do casal: "Eu e Whindersson não estamos mais juntos, mas nos respeitamos muito e vamos estar pra sempre ligados pelo fruto do nosso amor. Esperamos que vocês respeitem nossa decisão, e acima de tudo, não procurem um culpado".

Whindersson e Maria Lina assumiram o namoro em novembro do ano passado. Em janeiro, o casal anunciou que estava esperando um filho, João Miguel. Em maio, no entanto, o bebê nasceu prematuro e não sobreviveu.

