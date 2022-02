Mariana Ferrão revela que Roberto Cabrini tentou agredi-la: "queria me bater"

Apoie o 247

247 - Nesta quinta-feira (17), Mariana Ferrão revelou a rixa que tem com Roberto Cabrini, desde a época em que trabalharam juntos na Band, na década de 2000. A jornalista contou o caso em que o colega de profissão quase a agrediu por não tê-lo citado como autor da reportagem exibida no programa. Na ocasião, o diretor da atração havia pedido para ela cortar o máximo de textos no ar porque o programa estava atrasado. A informação é do portal Na Telinha.

"Recebi a mensagem no ponto eletrônico 'Mari, corta tudo que você puder nos textos pra chamar as cabeças (introdução que o âncora faz para chamar uma matéria em um telejornal) porque está muito estourado'. E aí na matéria do Cabrini eu não falei 'veja na reportagem do Roberto Cabrini'. Ele estava do meu lado e veio pra cima de mim, ele vinha me bater. Os caras tiveram que segurar porque eu não falei o nome dele. Aí depois ele se desculpou e disse que estava nervoso... Cara, eu pensei que ele ia me bater mesmo. É cada uma...", disse ao podcast Inteligência Ltda.

