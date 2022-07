Maricá recebe o 7º Encontro Nacional de Blogueiros e Ativistas Digitais

Evento que debate os rumos da comunicação no Brasil será encerrado no domingo (24) edit

247 - Teve início na sexta-feira, 22, o 7º Encontro Nacional de Blogueiros e Ativistas Digitais do Brasil na cidade de Maricá (RJ), com o objetivo de debater o ambiente das comunicações no Brasil.

O homenageado deste ano é o jornalista Paulo Henrique Amorim, já falecido, um dos idealizadores do movimento. Ao todo, dezessete estados enviaram representantes ao encontro.

O evento também prestou homenagens à vereadora Marielle Franco (PSOL), brutalmente assassinada no Rio de Janeiro em um crime ainda não solucionado pela polícia.

O 7º BlogProg será encerrado no domingo (24), quando será referendada a Carta de Maricá.

