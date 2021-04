Marido de Paulo Gustavo: 'Acredito que o renascimento está cada vez mais próximo'

Thales Bretas e a amiga do ator e diretora de seus filmes, Susana Garcia, falaram ao Fantástico sobre a luta de Paulo contra a Covid. Os dois são médicos e estão constantemente ao seu lado no hospital edit

247 - Na luta para vencer a Covid desde 13 de março, Paulo Gustavo tem tido, além do apoio da equipe médica, a presença de duas pessoas muito próximas: a amiga Susana Garcia, diretora de filmes e especiais do ator, que também é médica, e o marido Thales Bretas, dermatologista, que não sai de perto dele. A reportagem é do portal do Fantástico.

Neste domingo (4), os dois gravaram depoimentos para o Fantástico, falando sobre esses 22 dias de internação e também sobre a esperança de vê-lo recuperado.

Segundo Susana Garcia, o ator ressaltou a importância de cuidados rígidos contra o vírus: "Ele virou e falou: 'Susana, se eu pudesse agora, eu queria mostrar para os brasileiros, mostrar para todo mundo, o quanto essa doença faz a gente sofrer, o quanto está difícil o que eu estou passando aqui, o quanto é importante as pessoas se cuidarem'. Ele falou isso. E antes de ser intubado, ele olhou para o Thales e falou: 'Te amo. Até já'. Ele está agora em uma reta para cura. Ele vai curar, vai sair de lá e fazer a gente rir muito ainda".

Já Thales Bretas enfatizou em depoimento o otimismo na recuperação do marido: Nesse momento, a gente está vivendo um período um pouco difícil, né? Com muitos altos e baixos. Quem já passou pela Covid e ficou hospitalizado, sabe como é a doença. É uma doença muito séria. É muito perigosa, sorrateira. O Paulo é um cara super saudável. A gente estava se cuidando muito. Na Páscoa, que é um momento tão especial, eu acredito que esse renascimento está cada vez mais próximo. Então, eu queria encher o coração de vocês de esperança, agradecer todas as orações novamente e dizer que, em breve, nosso amado Paulo Gustavo vai estar de volta".

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.