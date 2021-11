Marília Mendonça pediu a Murilo Huff, seu ex, que cuidasse do filho deles antes de embarcar

Apoie o 247

247 - O cantor Murilo Huff contou em suas redes que Marília Mendonça pediu que ele cuidasse do filho deles, Léo, de 1 ano e 8 meses, antes de embarcar no avião.

"Te prometo que eu vou encontrar o caminho e vou cuidar dele, com todas as minhas forças. Assim como você me pediu na última mensagem que me mandou ontem cedo, antes de entrar naquele avião", escreveu em homenagem à sertaneja.

A cantora faleceu na última sexta-feira (5) após o avião em que estava embarcada colidir contra fios de alta tensão na cidade de Caratinga, no interior de Minas. Ela faria um show na cidade naquela ocasião.

