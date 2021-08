Mariliz Pereira Jorge: Lula está em plena forma física e política

247 - “Lula não é a Kim Kardashian, mas quebrou a internet ao surgir de shorts numa foto. E parece que não é só boa saúde física que o ex-presidente revela; sua sagacidade política também está em forma. Presença constante nas redes, Lula desfila bom humor, adotou discurso moderado, viaja pelo país, demonstra empatia ao falar sobre temas como pandemia e crise ambiental e, importante, estabeleceu uma agenda de diálogo com adversários históricos. Tudo o que Bolsonaro é incapaz de fazer”, escreve a jornalista Mariliz Pereira Jorge em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

Ela destaca que, “nesta segunda (23), encontrou Tasso Jereissati (PSDB) e Cid Gomes (PDT). ‘Os democratas desse país têm responsabilidade e o desafio de resgatar a civilidade na política brasileira pelo bem do Brasil’, escreveu no Twitter, depois da conversa com o senador tucano”.

“Nos últimos meses apertou a mão de FHC (PSDB), Sarney (MDB), Kassab (PSB), Rodrigo Maia (sem partido), entre outros. Na semana passada, sinalizou mais uma vez sua disposição em fazer alianças, de olho em 2022”, acrescenta.

“Lula poderia combinar com a militância. Enquanto dá sinais de ter aposentado o jogo do ‘nós contra eles’, quando há alguns anos passou a tratar adversários como inimigos, parte radical de seus apoiadores ainda lança mão do bingo fascista. Reclamam de ‘falsa simetria’ ao serem comparados ao extremismo bolsonarista, mas não se furtam a enquadrar como antidemocrático qualquer um que não empunhe uma bandeira vermelha.”, diz ela.

