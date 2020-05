Marina Silva: ‘Ricardo Salles é de uma torpeza indescritível’

A ex-ministra do meio ambiente, Marina Silva (Rede), afirmou que o atual ministro da pasta, Ricardo Salles, é ‘de uma torpeza indescritível’. Ela diz: “o ministro Ricardo Salles é de uma crueza, uma torpeza indescritível" edit

247 - A ex-senadora Marina Silva manifestou seu repúdio contra o atual ministro do meio ambiente Ricardo Salles. Ela afirmou: “nós, da REDE, tínhamos entrado com um pedido de impeachment contra ele. E o ministro do STF, Edson Fachin, deu parecer pela não admissibilidade da nossa tese.”

Veja o Twitter de Marina Silva:

