Mário Frias bloqueia oficial de Justiça para não ser intimado para comparecer em audiência com Adnet

247 - Nesta segunda-feira (12) a juíza Alessandra de Araujo Bilac Moreira Pinto, da 42ª Vara Criminal, transferiu a data da audiência de conciliação entre o humorista Marcelo Adnet e o secretário de Cultura, Mário Frias, informa o jornalista Ancelmo Gois, em sua coluna no jornal O Globo.

O jornalista explica que desde o agendamento da audiência, a Justiça do Rio não conseguiu intimar Frias. Em certidão apresentada na semana passada, o oficial de Justiça responsável por notificar o secretário informou que ele "parou de receber suas mensagens" no WhatsApp. O encontro, antes marcado para quinta-feira, dia 15, só acontecerá em 27 de setembro.

"Certifico, ainda, que fiz contato pelo WhatsApp, enviando cópia da intimação, o qual tinha a imagem do querelado na foto do perfil, porém, após os envios das mensagens a foto foi retirada do perfil e as mensagens enviadas deixaram de ser recebidas", diz a certidão entregue em 8 de julho.

Adnet fez queixa crime por calúnia, difamação e injúria após Frias chamá-lo de "garoto frouxo e sem futuro", uma "criatura imunda”, "crápula" e "Judas".

