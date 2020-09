Mario Frias e Bolsonaro ‘postam’ mensagens idênticas e internautas dizem que ‘Carluxo esqueceu de trocar login’

247 - Filho de Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, com seus atos falhos nas redes sociais, dá cada vez mais sinais de que controla diversos perfis oficiais ligados ao Palácio do Planalto.

As postagens de Carluxo em nome do pai no Twitter na época da facada e posterior recuperação de Bolsonaro, nas eleições de 2018, que hoje completa dois anos, eram tema recorrente, até que o vereador admitiu que tinha a senha do pai.

Neste domingo (6), em uma postagem referente justamente à lembrança da facada de Adélio Bispo, em setembro de 2018, o mesmo texto foi publicado nos perfis de Bolsonaro e de Mário Frias, secretário de Cultura, que ontem protagonizou um ataque a Marcelo Adnet , se tornando um dos assuntos mais comentados nas redes durante todo o dia.

“Acho que o Carluxo esqueceu de trocar o login antes de postar”, comentou um internauta. “Carluxo tem a senha de todos?”, perguntou outro. “Peraí: o Mário tbem foi esfaqueado pelo Adélio em Juiz de Fora ou o Bolsonaro está usando a conta dele p mandar agradecimentos? Ou teria sido o Carluxo?”, escreveu ainda um terceiro.

Acho que o Carluxo esqueceu de trocar o login antes de postar 🤣 pic.twitter.com/mmzP6ntKZ3 — Lazaro Rosa 🇧🇷✊🏿 (@lazarorosa25) September 6, 2020

