Mário Frias, secretário de Cultura de Bolsonaro, comete erros de português em série: agora, escreveu "assesso"

247 - O secretário de Cultura de Bolsonaro, Mário Frias, mais uma vez virou alvo dos assuntos mais comentados no Twitter na noite desta segunda-feira (23) por cometer erros crassos de português.

Ao responder uma mensagem do deputado federal Eduardo Bolsonaro no Instagram, ele escreveu “assesso”, ao invés de “acesso”.

O erro do secretário de Bolsonaro, que ganhou notoriedade com seu papel de galã na novela teen “Malhação”, poderia ter passado batido se fosse algo atípico, mas sua rebeldia com a ortografia é algo recorrente.

Em julho do ano passado, ele cometeu uma gafe ao agradecer os serviços do Secretário de Santa Catarina: “Parabéns, Tarcísio, Santa Catarina agradeçe”, disse. Ele tentou apagar a mensagem, mas internautas printaram o erro.

Em março do ano passado, a legenda de um vídeo produzido pelo ministério da Cultura foi alvo de mais um erro. A palavra paralisado foi grafada com z em vez de s.

