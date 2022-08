Mário Frias vira réu na justiça por difamação contra Marcelo Adnet

Apoie o 247

ICL

247 - Ex-secretário de Cultura do governo Jair Bolsonaro, Mário Frias virou réu na justiça por injúria e difamação contra Marcelo Adnet nas redes sociais. O TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), por meio do juiz Fernando Brandini Barbagalo, admitiu a queixa-crime feita pelo humorista. A reportagem é do portal Na Telinha.

A ação de Adnet contra Mário Frias foi homologada em maio de 2021 após ter sido chamado de "Judas", "criatura imunda" e "crápula" em publicações do ator nas redes sociais. O episódio das ofensas aconteceu após o ex-secretário da Cultura não gostar de uma paródia de Marcelo Adnet feita às vésperas do feriado de 7 de setembro de 2020.

Assim, o juiz do caso entendeu que os xingamentos feitos pelo ex-Globo indicam "o animus de ofender a honra" de Adnet. "Agindo como se fosse um ser do bem, quando na verdade não passa de uma criatura imunda, cujo o adjetivo que devidamente o qualifica não é outro senão o de crápula. Um Judas que não respeitou nem a própria esposa traindo a pobre coitada em público por pura vaidade e falta de caráter", escreveu Mário Frias na época.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em outra ocasião, o ex-secretário se referiu a Marcelo Adnet como "palhaço decadente que se vende por qualquer tostão" e "incapaz de encarar a vida e suas responsabilidades morais". Uma audiência de conciliação chegou a ser feita em setembro do ano passado, mas não houve acordo de não persecução penal oferecida pelo Ministério Público.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.