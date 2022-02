Mario Vitor alerta para as “sanções informativas” da guerra: plataformas são pressionadas a censurar conteúdo pró-Rússia

Apoie o 247

247 - O jornalista Mario Vitor Santos, na TV 247, alertou para possíveis ações das plataformas digitais contra veículos de comunicação pró-Rússia.

“Em uma guerra, a primeira vítima é a verdade”, lembrou.

Segundo o jornalista, já há grande pressão sobre as plataformas para que reduzam o alcance e a monetização de veículos alinhados aos russos. “Além das sanções financeiras, o que pode acontecer são sanções jornalísticas, informativas. Já nos Estados Unidos, e em outros países também, há uma pressão sobre as plataformas no sentido de que a chamada ‘desinformação’ seja coibida, suprimida. Isso se dá por think tanks que pressionam o governo americano para tirar sites do ar que tenham ligação com o governo de Moscou”.

