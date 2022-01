Mario Vitor: Lula quer um debate igualitário e tem cacife eleitoral para reivindicá-lo

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Mario Vitor Santos, em entrevista à TV 247, comentou o bastidor publicado pelo jornalista Mauro Lopes no Brasil 247 sobre a visão do ex-presidente Lula (PT) acerca dos debates eleitorais. O petista, líder em todas as pesquisas, pode não comparecer aos debates caso o formato não seja rediscutido.

Para Mario Vitor, o ex-presidente tem "cacife" para reivindicar uma mudança e quer esta alteração para um modelo de debate que lhe beneficie. "Ao fazer isso, ele colocou um novo dado na mesa. Quem quiser fazer debate com ele vai ter que seguir as condições que ele achar melhor, porque do jeito como está é quase certa a derrota. Serão seis, sete, oito candidatos a bater no Lula, em citações rápidas, slogans e ele a se defender em dois minutos também de oito ou nove acusações. No fundo ele está dizendo: 'eu queria um debate igualitário'. E ele tem cacife de popularidade e eleitoral para começar a defender, advogar, que ele tenha uma voz nisso".

Segundo o jornalista, todo o plano faz parte da estratégia de campanha do ex-presidente. "O Lula está desenhando a seguinte campanha: sem confronto direto, sem exposição a confrontos. Uma campanha em que ele não incentive, não ajude a construir a ideia de que é uma 'brigaiada' sem fim para o eleitor indeciso, desinteressado. Ele quer sair desse papel de que ele faz parte de uma 'brigaiada' de políticos pelo poder. Lula não quer incentivar isso e não tem motivo para se expor a isso. Ele quer trabalhar com a memória, com a dianteira que ele tem".

PUBLICIDADE

"Ele vai trabalhar essa imagem de estadista e, se possível, congelar a situação como ela está agora, porque quem tem que alterar o quadro não é ele, são seus adversários", afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE