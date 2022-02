Mario Vitor Santos: 'admissão de golpe por Barroso abre espaço para questionamento ao STF'

Apoie o 247

247 - O jornalista Mario Vitor Santos, em participação na TV 247, comentou a admissão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso de que a derrubada da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) se tratou de um golpe de Estado.

Ele lembra que a admissão do fato possibilita a entrada no STF de um questionamento sobre o falso impeachment. “Isso abre espaço para a entrada de um recurso contra o impeachment, no próprio Supremo Tribunal Federal, questionando a legalidade desse impeachment”.

Segundo Barroso, Dilma caiu por falta de “sustentação política”. A declaração foi criticada pelo jornalista. “O ministro tem ideias ‘barrosas’. [Se] perdeu o apoio, pode ser derrubado. Não precisa fazer demonstração de crime de responsabilidade”.

