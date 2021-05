Mario Vitor Santos: já está demonstrada a responsabilidade criminal de Bolsonaro

Para o jornalista, o relator da CPI, senador Renan Calheiros, inclusive diminuiu sua artilharia contra os depoentes e contra o governo porque “já estabeleceu sua convicção e está satisfeito com os elementos que tem para a elaboração do seu relatório”. Assista na TV 247 edit

247 - O jornalista Mario Vitor Santos, em entrevista à TV 247, afirmou que a CPI da Covid já conseguiu colher relatos suficientes para comprovar a “responsabilidade criminal” do governo Jair Bolsonaro diante da pandemia.Para ele, este pode ser, inclusive, o motivo pelo qual o relator da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL), diminuiu sua artilharia contra os depoentes: “parece que ele já estabeleceu sua convicção e já está satisfeito com os elementos que tem para a elaboração do seu relatório ”.Os defensores do governo que compareceram à CPI , como os ex-ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo, segundo o jornalista, não conseguiram explicar a “dicotomia entre a posição pública do presidente, a omissão do ministério [da Saúde] e as posições científicas que eles dizem defender”.

“Há uma responsabilidade criminal por parte do presidente da República ao incentivar o tratamento precoce, ao não incentivar o isolamento social, o uso de máscaras e todas as atitudes científicas que as autoridades sanitárias do mundo e do Brasil sempre consistentemente preconizaram ao longo desse tempo. A posição do governo é muito frágil”, afirmou Mario Vitor Santos.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.