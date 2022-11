Mark Zuckerberg anuncia maior corte de funcionários da história da empresa e admite "que errou"

Apoie o 247

247 - O presidente-executivo da Meta (dona de Facebook, Instagram e WhatsApp), Mark Zuckerberg, anunciou nesta quarta-feira (9) a demissão em massa de mais de 11 mil pessoas, o que representa 13% de sua força de trabalho -- o maior corte de sua história. A reportagem é do portal G1.

"A desaceleração macroeconômica e o aumento da concorrência fizeram com que nossa receita fosse muito menor do que eu esperava", disse Zuckerberg em uma mensagem aos funcionários.

"Eu errei e assumo a responsabilidade", completou Zuckerberg.

Trata-se do segundo anúncio de demissões em massa entre as gigantes da tecnologia neste mês. No dia 4, o Twitter demitiu metade dos cerca de 7,5 mil funcionários após a aquisição da rede social pelo bilionário Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo no ranking da Forbes.

