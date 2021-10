Mark Zuckerberg anuncia mudança de nome do Facebook para Meta

Apoie o 247

247 - Durante o evento nesta quinta-feira (28), o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, comunicou a mudança de nome da rede social: agora, a companhia passará a se chamar “Meta”.

A mudança acontece no momento em que a empresa é alvo de diversas denúncias. O consórcio de veículos de comunicação chamado “The Facebook Papers” publicou denúncias de que a rede social vem contribuindo há anos para a disseminação de fake news. Reportagens exibidas em veículos como The New York Times, CNN e Washington Post mostram, inclusive, que o Facebook amplificou a mobilização de grupos de extrema-direita que culminou na invasão ao Capitólio em 6 de janeiro e deixou cinco mortos.

Segundo Zuckerberg, a mudança começa a valer de imediato e buscará separar os apps com o desenvolvimento de novas plataformas.

“No momento, nossa marca está tão fortemente ligada a um produto que não pode representar tudo o que estamos fazendo hoje, muito menos no futuro. Com o tempo, espero que sejamos vistos como uma empresa 'metaversa', e quero ancorar nosso trabalho e identidade no que estamos construindo” justificou Mark Zuckerberg.

O logo da Meta consiste em um símbolo de infinito com uma perspectiva distinta, para se assemelhar a um “M”.

A estratégia do Facebook seria isolar a rede social como um produto separado do grupo e mudar a imagem da empresa como um todo.

Apesar da alteração do nome, as redes sociais não sofrerão qualquer modificação neste momento, segundo Zuckerberg. Isso significa que o aplicativo do Facebook seguirá com este nome, bem como as demais ferramentas – Instagram, Messenger, WhatsApp e Oculus.

