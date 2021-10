Mark Zuckerberg defende regulamentação da internet e afirma que imprensa “deturpa” seu trabalho

Empresário publicou um longo texto em seu perfil no Facebook onde diz que é sem fundamento apontar as redes sociais como responsáveis pela polarização política na sociedade edit

Revista Fórum - O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg publicou um longo texto na noite desta terça-feira (5) em seu perfil oficial no Facebook. Na postagem ele pede desculpas pela queda dos serviços e afirmou que a sua principal preocupação não foi o dinheiro perdido, mas sim as pessoas.

“A preocupação mais profunda com uma queda como esta não é a quantidade de pessoas que mudam para serviços competitivos ou quanto dinheiro perdemos, mas o que significa para as pessoas que dependem dos nossos serviços se comunicarem com os entes queridos, gerirem as suas empresas ou apoiarem as suas comunidades”, disse.

Além disso, Zuckerberg criticou o tratamento que a imprensa tem dado às redes sociais e que tal cobertura “deturpa” o real significado do Facebook e de outras redes.

