Mathias Alencastro: campanha contra Bolsonaro deve ser internacional

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, o cientista político Mathias Alencastro afirma ser necessária a luta internacional pelo afastamento de Jair Bolsonaro. "Em plena revolução climática, talvez tenha chegado a hora de apostar ainda mais na internacionalização da luta contra o seu governo", diz.

De acordo com o analista, "enquanto a campanha pelo impeachment deve perder fôlego com o aproximar das eleições, a campanha internacional pela proteção da Amazônia deve ganhar uma dimensão inédita nos próximos meses, alimentada pela insistência do governo Bolsonaro em avançar com o desmonte da política ambiental, por fenômenos como as queimadas, e a eventos diplomáticos como a COP26".

"Nesse contexto, dedicar muito tempo a especulações sobre o impacto dos sentimentos da classe política de Alagoas nas decisões de Artur Lira, ou à análise das manobras obscuras da Procuradoria-Geral da República, é a melhor forma de subaproveitar o potencial da sociedade civil brasileira", complementa.

"Insistir nessa estratégia significa perder a oportunidade de mostrar ao mundo que o Brasil dispõe das lideranças, dos instrumentos e das tecnologias necessárias para reverter a situação da Amazônia".

