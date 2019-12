"Medo de Flávio Bolsonaro é que as investigações levem à morte de Marielle", diz jornalista

O caso das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro pode ajudar a desvendar o assassinato de Marielle Franco, na opinião do colunista George Marques edit

247 – O jornalista George Marques, um dos mais bem-informados do Congresso Nacional, revela que o grande temor do senador Flávio Bolsonro vai muito além do caso das rachadinhas. Segundo ele, as investigações podem levar ao assassinato de Marielle Franco: