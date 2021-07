Mello Franco: 'Bolsonaro acha que o Estado existe para servi-lo, não o contrário'

247 - "Em depoimento à CPI, Luis Miranda disse ter avisado o presidente de que havia maracutaia na negociação da Covaxin", escreve Bernardo Mello Franco em sua coluna publicada no jornal O Globo. "De acordo com o relato, Bolsonaro culpou seu líder na Câmara, mas não tomou as providências devidas. Na segunda-feira, ele arranhou outra versão para o episódio: 'Os papéis que ele deixou lá eu passei pra frente isso daí'", afirma.

"A frase de que presidente não é servidor expõe mais que uma estratégia de defesa mambembe. Também ajuda a entender a mentalidade de Bolsonaro. O capitão considera que o Estado existe para servi-lo, não o contrário. Sempre pensou assim, desde os tempos de baixo clero", acrescenta.

Segundo o jornalista, "na Presidência, Bolsonaro continuou a confundir o público com o privado". "Já interferiu na PF, na Receita e no Coaf para blindar o filho mais velho. Depois tentou emplacar o caçula como embaixador em Washington", complementa.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.