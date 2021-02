Mello Franco: Bolsonaro conspirou abertamente contra a saúde pública

“Em um ano, já morreram mais de 250 mil brasileiros. Agora a nova explosão de casos se soma à escassez de vacinas. O país amarga uma tragédia dentro da tragédia: o desgoverno do Capitão Corona aumenta o poder de destruição da doença”, dis o jornalista Bernardo Mello Franco edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Globo desta sexta-feira (26), o jornalista Bernardo Mello Franco afirma que “Bolsonaro conspirou abertamente contra a saúde pública” ao minimizar a gravidade da crise sanitária aberta pela pandemia da Covid-19. “Em um ano, já morreram mais de 250 mil brasileiros. Agora a nova explosão de casos se soma à escassez de vacinas. O país amarga uma tragédia dentro da tragédia: o desgoverno do Capitão Corona aumenta o poder de destruição da doença”, ressalta.

Segundo ele, “Bolsonaro conspirou abertamente contra a saúde pública. Estimulou aglomerações, fez campanha contra o uso de máscaras, travou a negociação de vacinas e ejetou dois médicos do ministério. Entregou a pasta a um paraquedista trapalhão, escolhido por não contestar as ordens do chefe”.

“A pane na imunização é mais um reflexo do desgoverno. O Brasil registra 10% das mortes pela Covid em todo o mundo, mas aplicou apenas 3% das vacinas. Ontem o Rio retomou a vacinação de idosos, que havia sido suspensa por falta de doses. No sábado, terá que interromper a campanha pela segunda vez”, observa.

No texto, Mello Franco também destaca o alerta feito pelo ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta em relação ao desmonte do Sistema Único de Saúde (SUS) em meio ao avanço da pandemia. ‘“No meio da crise, o Paulo Guedes ainda quer aprovar o fim da vinculação de recursos para a saúde. Se isso passar, será o tiro de misericórdia no SUS”’, afirma.

