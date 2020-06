Mello Franco: Bolsonaro foi cúmplice da fuga de Weintraub

"Weintraub desembarcou em Miami na manhã deste sábado. Ainda era oficialmente o ministro da Educação. Poucas horas depois do pouso, Jair Bolsonaro publicou sua exoneração. Isso torna o presidente oficialmente um cúmplice da fuga do aliado", aponta o jornalista Bernardo Mello Franco edit

247- O jornalista Bernardo Mello Franco, em sua coluna no jornal O Globo, afirma que "investigado no inquérito que apura ameaças ao Supremo Tribunal Federal, Weintraub desembarcou em Miami na manhã deste sábado. Ainda era oficialmente o ministro da Educação, com direito a entrar nos EUA com passaporte diplomático"

"Poucas horas depois do pouso, Jair Bolsonaro publicou sua exoneração em edição extra do Diário Oficial. Isso torna o presidente oficialmente um cúmplice da fuga do aliado", acrescenta.

