Mello Franco: Ciro não parece muito longe do egocentrismo político

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Globo, o jornalista Bernardo Mello Franco destaca que Ciro Gomes (PDT-CE) "se mostra mais empenhado em atacar o PT do que em combater a extrema direita no poder". '"O egocentrismo político sempre foi e continua sendo a característica marcante de Lula', disparou ontem. Pode ser, mas o ex-ministro não parece muito longe dessa descrição", complementa.

De acordo com o jornalista, o ex-governador do Ceará "abandonou propostas identificadas com a esquerda e passou a cortejar o eleitorado conservador". "Chegou a gravar um vídeo de propaganda com a Bíblia na mão, de olho no voto evangélico", disse.

"A guinada tem certa lógica. Se o petista mantiver a liderança folgada, restará a Ciro disputar a outra vaga no segundo turno. Para isso, ele precisará competir com Bolsonaro pelo papel de 'anti-Lula'. O desafio é operar essa mágica sem atirar no próprio pé".

