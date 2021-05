Mello Franco: CPI derrapa ao oferecer palco para o negacionismo

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco, em sua coluna no jornal O Globo publicada nesta sexta-feira (28), faz um alerta: “A CPI da Covid é um sucesso de audiência. Dominou o noticiário político e o debate nas redes sociais. A comissão já reuniu provas da omissão e dos crimes do governo na pandemia. Mas tem derrapado ao oferecer palco para a desinformação e o negacionismo”.

“Na terça-feira, uma secretária do Ministério da Saúde aproveitou os holofotes para vender a farsa do ‘tratamento precoce’. Mayra Pinheiro mostrou por que ganhou o apelido de Capitã Cloroquina. Fez uma defesa entusiasmada do remédio, que não tem eficácia contra o coronavírus”, resgata Mello.

O jornalista também destaca que “ontem o senador Marcos do Val assumiu o papel de garoto-propaganda do curandeirismo. Ele imitou o presidente Jair Bolsonaro ao discursar com uma caixa de cloroquina nas mãos. Depois sugeriu que o colega Major Olímpio, morto em março, estaria vivo se tivesse tomado o remédio”.

“Na próxima semana, a CPI pode voltar a servir de palanque para a negação da ciência. A comissão ouvirá Nise Yamaguchi, integrante do ‘gabinete das trevas’ que aconselha o presidente na pandemia. Se os senadores não se prepararem, arriscam ser enrolados pela médica bolsonarista”, alerta.

