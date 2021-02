Mello Franco: CPI do Coronavírus será o primeiro teste dePacheco no Senado

Jornalista Bernardo Mello Franco destaca que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, terá que decidir se abre ou não uma CPI para investigar o descaso do governo Jair Bolsonaro com a pandemia do coronavírus. "Há dez dias ele cozinha o requerimento apresentado pelo oposicionista Randolfe Rodrigues", diz o colunista edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Globo, o jornalista Bernardo Mello Franco afirma que, "depois do Carnaval, Rodrigo Pacheco passará pelo primeiro teste na presidência do Senado". "Terá que decidir se abre uma CPI para investigar a omissão do governo federal no combate à pandemia. Há dez dias ele cozinha o requerimento apresentado pelo oposicionista Randolfe Rodrigues. Na próxima quinta-feira, precisará anunciar um veredito", diz.

De acordo com o jornalista, "se instalada, a CPI do Coronavírus terá farto material de trabalho". "O ponto de partida será o colapso dos hospitais em Manaus. O Ministério da Saúde foi avisado de que faltaria oxigênio, mas cruzou os braços e deixou que pacientes morressem sufocados", continua.

"Pazuello já prestou depoimento à Polícia Federal sobre a omissão do ministério na crise. No entanto, há forte desconfiança no Congresso sobre a autonomia da PF para investigar o caso", acrescenta.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.