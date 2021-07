Mello Franco: Datafolha 'confirma derretimento de Bolsonaro'

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco avalia que a pesquisa Datafolha divulgada esta semana “confirma o derretimento do presidente, que vê seu capital político escorrer diante do aumento da inflação, das mais de 530 mil mortes na pandemia e das suspeitas de corrupção na compra de vacinas”. De acordo com o levantamento, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria eleito com 52% dos votos válidos.

“Ainda de acordo com o Datafolha, 59% dos eleitores afirmam que não votarão em Bolsonaro de jeito nenhum. É por isso, só por isso, que Bolsonaro ameaça contestar o resultado das urnas e alega fraude numa disputa que ainda nem ocorreu”, avalia Mello Franco.

