Mello Franco: diante de PT tímido, Dino pode ser opção da esquerda para 2022

247 - Em coluna, Bernardo Mello Franco afirma que Flávio Dino surge como forte opção da esquerda para as eleições presidenciais de 2022. Para ele, o PT está tímido e não consegue mobilizar as ruas, mesmo com Lula livre.

"Ainda é cedo para saber quem serão os adversários do bolsonarismo em 2022. Mas a movimentação do governador do Maranhão, Flávio Dino, indica que há algo de novo no front da esquerda. Ele é filiado ao PCdoB, que nunca lançou candidato ao Planalto", escreveu.

Ele também fez um balanço da situação atual do PT. "Maior partido de oposição, o PT permanece nas cordas desde a derrota de 2018. Mesmo com Lula livre, não consegue mobilizar as ruas nem incomodar o governo. Parte da paralisia é atribuída a Fernando Haddad".