Mello Franco: durou pouco o teatro de Marcos Pontes sobre corte em orçamento de ministério

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco observa, em sua coluna no jornal O Globo, que durou pouco a indignação do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, com o corte de R$ 600 milhões no orçamento destinado à pasta. Os recursos seriam empregados no financiamento de pesquisas e bolsas de estudos. A perda dos recursos foi determinada pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes, e o dinheiro foi transferido para outros sete ministérios.

“Se o governo fosse uma novela, Pontes estaria no elenco de apoio. Só é lembrado quando o capitão precisa de figurante para suas lives. O ministro lavou as mãos quando Bolsonaro tentou maquiar os números do desmatamento e demitiu o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Depois omitiu-se diante de sucessivos cortes no orçamento”, observa Mello Franco.

O jornalista destaca que “na sexta-feira, Pontes se disse “muito chateado” e insinuou que poderia entregar o cargo. Dois dias depois, reclamou de “falta de consideração”. Tudo teatro. Ontem o astronauta reapareceu, sorridente, na visita de Bolsonaro à basílica de Aparecida. Ao que parece, prefere continuar como ministro decorativo a voltar a vender travesseiros”.

