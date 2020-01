Mello Franco: em tempos normais, um imitador de nazista não chegaria ao poder

Em sua coluna publicada no jornal O Globo, o jornalista Bernardo Mello criticou o agora ex-secretário de Cultura, Roberto Alvim, e afirma que "num governo normal, em tempos normais, um imitador de nazistas jamais alcançaria o topo do poder" edit

"Desmontou programas, perseguiu servidores, atacou artistas e entregou instituições culturais a militantes de extrema direita. Seu último ato foi lançar um prêmio de R$ 20 milhões para financiar o que ele mesmo definiu como um 'bombardeio de arte conservadora'. O plagiador caiu, mas a guerra cultural continua — e o destino do dinheiro público permanece incerto", diz.

Segundo o colunista, "num governo normal, em tempos normais, um imitador de nazistas jamais alcançaria o topo do poder". "Alvim chegou lá porque estamos no Brasil de Bolsonaro. É um país em que o ministro da Educação insulta professores, o ministro do Meio Ambiente ataca ambientalistas e um assessor da Presidência se sente livre para repetir gritos de guerra do fascismo espanhol".