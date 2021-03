Mello Franco: mansão é o mais novo símbolo do enriquecimento dos Bolsonaro na política

Jornalista Bernardo Mello Franco afirma que a compra de uma mansão no valor de R$ 6 milhões pelo senador Flávio Bolsonaro “é o mais novo símbolo do enriquecimento dos Bolsonaro na política”, além de representar a" crença da família na impunidade" edit

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco afirma, em sua coluna no jornal O Globo deste domingo, que a compra de uma mansão no valor de R$ 6 milhões pelo senador Flávio Bolsonaro “é o mais novo símbolo do enriquecimento dos Bolsonaro na política”.

“Quando disputou sua primeira eleição, em 2002, o primeiro-filho declarava como único bem um Gol 1.0. Cinco mandatos depois, ele pilota um Volvo XC e acaba de adquirir seu 20º imóvel em 16 anos”, observa Mello Franco.

“A casa também simboliza a crença da família na impunidade. Em novembro, o Ministério Público do Rio denunciou o senador por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele fechou o negócio dois meses depois, às vésperas de o Superior Tribunal de Justiça julgar seus recursos contra a investigação”, destaca.

“Eleito com a promessa de combater a corrupção, o presidente ainda não falou sobre a casa milionária. Há poucos dias, ele abandonou uma entrevista para não responder sobre as manobras do herdeiro no STJ. Depois de 138 anos, os Bolsonaro dão novo significado à profecia de Dom Bosco. Ao se instalar entre os paralelos 15 e 20, o clã passou a ostentar uma riqueza inconcebível. A diferença está no detalhe: em vez de leite e mel, a mina do primeiro-filho faz jorrar chocolate” finaliza.

