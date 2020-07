Mello Franco: Mendonça usa PF e Lei de Segurança Nacional para ameaçar a imprensa

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco destaca que a determinação do ministro da Justiça, André Mendonça, para que a Polícia Federal abra um inquérito com base na Lei de Segurança Nacional contra o colunista da Folha de S. Paulo Hélio Schwartsman, é uma forma de intimidar a imprensa. Em sua coluna, o jornalista condenou o comportamento de Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia e disse torcer pela morte do ex-capitão.

Mello Franco ressalta que “o Planalto tem meios para rebater o texto e criticar seu autor” e que “não é admissível, numa democracia, que o governo use a polícia contra um jornalista que emitiu uma opinião que desagradou o presidente”.

Mello Franco observa, ainda, que essa “não é a primeira vez que o ministro recorre à PF e à Lei de Segurança Nacional para intimidar a imprensa”. A referência diz respeito ao fato de Mendonça já ter determinado investigações contra o cartunista Aroeira e o jornalista Ricardo Noblat.

Por fim, Mello Franco relembra que “Mendonça é candidato a uma vaga no Supremo Tribunal Federal e que, ao assumir o comando do Ministério da Justiça, “ele se descreveu como um "servo", chamou o presidente de "profeta" e prestou continência diante das câmeras”.

