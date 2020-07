Mello Franco: militares toparam participar de um governo que nega a ciência em plena pandemia

Colunista Bernardo Mello Franco diz que os generais devem arcar com as consequências de suas escolhas edit

247 – "Os militares toparam assumir o Ministério da Saúde de um governo que nega a ciência e sabota o combate à pandemia. Agora se irritam com quem aponta as consequências da decisão", diz o jornalista Bernardo Mello Franco, em sua coluna no Globo.

"No futuro, caberá aos tribunais e aos livros de História dizer se o desgoverno do Capitão Corona ficará lembrado como um genocídio. A crônica desses dias vai registrar que a gestão de Pazuello tentou maquiar estatísticas para esconder mortes de brasileiro", recorda ainda o jornalista que diz que "se estivesse preocupado com a imagem das Forças Armadas, o ministro Azevedo [Fernando Azevedo, da Defesa] aconselharia o presidente a trocar o general por um médico."

