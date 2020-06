Mello Franco: Mourão estimula repressão a manifestações

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Globo, Bernardo Mello Franco afirma que "o vice-presidente Hamilton Mourão desistiu de bancar o moderado do governo Bolsonaro". "Em artigo publicado nesta quarta-feira, o general distribui ataques à oposição, à imprensa e ao ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal", diz o jornalista em referência ao texto publicada pelo militar no jornal O Estado de S.Paulo.

"No artigo, Mourão também desmerece os protestos contra o racismo e a truculência policial. Alega que o Brasil é um país livre do 'ódio racial', que não precisaria importar 'problemas e conflitos de outros povos'", destaca o colunista. "Em seguida, o general incentiva o aumento da repressão aos atos públicos", acrescenta Mello Franco, ao citar a frase 'Baderneiros são caso de polícia, não de política', escrita pelo general.

Segundo o jornalista, "é intelectualmente desonesto ignorar que o Brasil vive uma escalada autoritária comandada pelo presidente da República". "Na semana passada, ele chegou ao ponto de ameaçar descumprir decisões do Supremo. A essa altura, quem não está preocupado é cúmplice ou está mal informado, o que não parece ser o caso do vice", disse.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.