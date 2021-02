Mello Franco: o Centrão mostra que não aceitará migalhas de Bolsonaro

"O centrão não vai se contentar com cargos decorativos", diz o jornalista Bernardo Mello Franco. "Exigirá pastas de alto orçamento e com potencial para turbinar candidatos em 2022" edit

247 - "O centrão mal entrou no ônibus e já quer sentar na janelinha, assumir o volante e se apossar do bagageiro", escreve Bernardo Mello Franco em sua coluna publicada no jornal O Globo. "Recém-instalado no comando da Câmara, o bloco não está disposto a aceitar migalhas. Vai cobrar caro pelo apoio que prometeu ao governo".

De acordo com o jornalista, o "centrão não vai se contentar com cargos decorativos". "Exigirá pastas de alto orçamento e com potencial para turbinar candidatos em 2022, como Saúde, Cidadania e Desenvolvimento Regional", acrescentou.

"Na primeira metade do governo, Bolsonaro suou para mediar crises entre militares e olavistas. Em pouco tempo, essas disputas deverão ser lembradas com saudade no Planalto. Agora o capitão terá que lidar com profissionais".

