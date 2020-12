Mello Franco: prisão de Crivella revela que ele foi "mau profeta', além de 'mau prefeito'

O jornalista Bernardo Mello Franco observa que o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, preso por corrupção nesta terça-feira (22), "passou a campanha anunciando a prisão do adversário Eduardo Paes. Ontem ele é que foi em cana" edit

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco afirma que Marcello Crivella “se revelou um mau profeta”, além de um “mau prefeito”. “O bispo passou a campanha anunciando a prisão do adversário Eduardo Paes. Ontem ele é que foi em cana, acusado de chefiar um esquema de corrupção”, escreve Mello Franco em sua coluna no jornal O Globo desta quarta-feira (23).

“O Ministério Público apontou Crivella como o “vértice” da organização criminosa. O principal operador era o lobista Rafael Alves. Ele instalou o irmão na Riotur e passou a despachar na Cidade das Artes e acompanhar as caminhadas matinais do prefeito”, destaca o jornalista.

Mello Franco ressalta que “’o examinar as provas, a desembargadora Rosa Helena Guita concluiu que a quadrilha atuou de modo permanente, “ao longo dos quatro anos de mandato” e “nos mais variados setores da administração”’.

Ainda segundo ele, “a prisão de Crivella antecipa o fim de uma gestão marcada pela desordem administrativa e pela mistura entre fé e política. Ele já havia garantido o título de pior prefeito da história da cidade. Ontem saiu de cena de camburão, a nove dias do fim do mandato”.

“A queda do bispo abala o projeto de poder da Igreja Universal. Edir Macedo apostava no sobrinho para mandar sem intermediários. Agora terá que barganhar mais espaço no governo do aliado Jair Bolsonaro”, finaliza.

