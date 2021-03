Mello Franco: 'provocação tosca' de Bolsonaro pode resultar em levante de governadores

"Jair Bolsonaro voltou a culpar os governadores pelo descontrole da pandemia. No domingo, o presidente atiçou sua matilha virtual com números distorcidos”, diz o jornalista Bernardo Mello Franco. “A provocação de Bolsonaro é tosca, mas aumentou a pressão sobre os governadores”, avalia edit

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco destaca, em sua coluna no jornal O Globo, desta quarta-feira (3), que “depois de atirar contra o Congresso, o Judiciário e a imprensa, Jair Bolsonaro voltou a culpar os governadores pelo descontrole da pandemia. No domingo, o presidente atiçou sua matilha virtual com números distorcidos”. “A provocação de Bolsonaro é tosca, mas aumentou a pressão sobre os governadores”, avalia.

“Ao exagerar na dose, ele arrisca enfrentar um levante inédito. Diante de uma oposição inerte, os governadores começaram a ensaiar uma união para enquadrar o Planalto”, ressalta Mello Franco. ‘Na segunda, 19 deles acusaram o presidente de fabricar “informação distorcida” para “atacar governos locais”. Entre os signatários da carta, estão três bolsonaristas. O texto foi redigido pelo gaúcho Eduardo Leite, que votou no capitão e agora diz que ele “despreza a sua gente”’, finaliza.

