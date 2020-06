Mello Franco: Queiroz pode ser o PC Farias da família Bolsonaro

247 - "A prisão de Fabrício Queiroz complica a situação de Jair Bolsonaro. O presidente já era investigado no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. Agora volta a ser assombrado pelo fantasma de seu ex-assessor", escreveu o jornalista Bernardo Mello Franco, em sua coluna no jornal O Glob.

"Ex-PM, Queiroz era uma espécie de faz-tudo da família presidencial. Amigo de Bolsonaro há mais de 30 anos, atuava como motorista e segurança do clã. Graças ao Ministério Público do Rio, soube-se que ele também ajudava a pagar contas", acrescentou o jornalista.

"De acordo com as investigações, Queiroz comandava o esquema de rachadinha no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, hoje senador. Ele recolhia parte dos salários de assessores e fazia depósitos em espécie. Numa das transações rastreadas pelo Coaf, transferiu R$ 24 mil para a conta da primeira-dama Michelle Bolsonaro", comparou Mello Franco.

