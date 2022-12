Mello Franco: STF ignora ameaças do Centrão ao derrubar orçamento secreto

Colunista do Globo lembra que, em outubro, o deputado Elmar Nascimento, homem de confiança de Lira, havia ameaçado cortar verba do Judiciário caso STF derrubasse orçamento secreto edit

247 - Ao decidir por declarar como inconstitucional o chamado orçamento secreto , o Supremo Tribunal Federal (STF) "ignorou ameaças feitas à luz do dia" pelo bloco político do Centrão, afirma o colunista Bernardo Mello Franco , do jornal O Globo.

O jornalista lembra que, em entrevista concedida ao Estadão no fim de outubro, o deputado Elmar Nascimento (União-BA) cravou: "Vai tirar o orçamento da gente e a gente vai aceitar? Se tirar o nosso, a gente tira o deles."

Nascimento é homem de confiança do presidente da Câmara e um dos políticos mais influentes do Centrão, Arthur Lira (PP-AL).

Mello Franco avalia que, ao derrotar o orçamento secreto, "o Supremo não se curvou à tentativa de intimidação (do Centrão)."

"A ver o que Lira e seus aliados farão a partir da tarde desta segunda-feira", conclui o jornalista.

