Mello Franco vê "ato falho" de Bolsonaro, que se põe como "ex-presidente" em entrevista

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco observa, em sua coluna em O Globo, que Jair Bolsonaro “tropeçou na própria língua” durante uma entrevista a um canal simpatizante nesta quarta-feira (12). “O capitão violou uma regra básica da política: nenhum candidato admite a hipótese de ser derrotado. Ao acusar o adversário de defender o "controle da mídia", Bolsonaro reconheceu que pode estar fora do Planalto em 2023. ‘Nós estamos conversando aqui, mas com o Lula presidente, podemos não mais conversar. Você como repórter, eu como ex-presidente’... disse”, destaca o colunista.

Ainda segundo ele, os novos ataques contra o Supremo Tribunal Federal feitos durante a entrevista indicam que “é perda de tempo esperar um Bolsonaro mais moderado no ano eleitoral”. “Em pouco mais de uma hora, o presidente voltou a atacar ministros do Supremo e mentiu sobre o combate à pandemia, a eficácia das vacinas e a urna eletrônica” e “ainda tentou fabricar um novo atrito diplomático ao declarar que não irá à posse do presidente eleito do Chile, Gabriel Boric”, observa Mello Franco.

