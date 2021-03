Mello Franco: volta de Lula ao cenário político ameaça reeleição de Bolsonaro em 2022

“Apesar da pandemia, da recessão e do desemprego, o atual presidente ainda é visto no meio político como favorito para a disputa de 2022. Essa posição fica ameaçada com a volta de Lula ao páreo eleitoral”, diz o jornalista Bernardo Mello Franco edit

247 - “Apesar da pandemia, da recessão e do desemprego, o atual presidente ainda é visto no meio político como favorito para a disputa de 2022. Essa posição fica ameaçada com a volta de Lula ao páreo eleitoral” diz o jornalista Bernardo Mello Franco, no jornal O Globo desta terça-feira (9), sobre a mudança no cenário político provocada pela anulação das sentenças contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

‘Pesquisa divulgada no domingo pelo Ipec, instituto criado por ex-dirigentes do Ibope, mostrou que o ex-presidente é o único político a superar Bolsonaro em potencial de votos para 2022”. destaca. “Bolsonaro aparece 12 pontos atrás de Lula em potencial de votos (38%) e 12 pontos à frente em rejeição (56%). Os outros presidenciáveis não apresentaram o mesmo potencial de votos na pesquisa”, observa Mello Franco.

“Lula volta ao jogo com muita força. Imaginar que uma candidatura dele possa favorecer o Bolsonaro é mais torcida do que análise”, afirma o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).O capitão parece pensar o mesmo. Ele não disfarçou a irritação com a decisão do Supremo, e já atacou o ministro Fachin e o PT em entrevista na porta do Alvorada”, finaliza.

