Membro do gabinete do ódio é investigado por ameaçar colunista do El País

O secretário parlamentar Guilherme Julian Victor Freire, 28 anos foi processado pela colunista do jornal El País Debora Diniz por ameaças a ela. Freire integra "gabinete do ódio" edit

247 - O secretário parlamentar Guilherme Julian Victor Freire, 28 anos, que trabalha no gabinete do deputado federal Hélio Lopes (RJ), foi processado pela colunista do jornal El País Debora Diniz por injúria, difamação e ameaça. Freire integra o grupo que coordena redes sociais bolsonaristas investigado na CPI das Fake News como "gabinete do ódio".

O assessor parlamentar é apontado como criador de uma página que atacou a professora por sua argumentação, no Supremo Tribunal Federal, em defesa da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. "Não saí do Brasil porque fui ameaçada, mas para proteger outras pessoas", disse a estudiosa.

Em publicações de suas redes sociais, o estudante de administração Guilherme Julian criou e alimentou páginas de extrema direita, ganhando notoriedade no Ceará. No final de 2015, ele fundou o movimento Endireita Fortaleza, após uma visita do então deputado federal Jair Bolsonaro à capital cearense naquele ano.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.