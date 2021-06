Mercadante condena agressão de Bolsonaro contra jornalista Daniela Lima e presta solidariedade

“É incompatível com a democracia e com os valores que esse regime político representa as reiteradas agressões de Jair Bolsonaro contra as instituições democráticas e contra a liberdade de imprensa”, condenou o ex-ministro Aloizio Mercadante, ao criticar mais um ataque de Bolsonaro contra profissionais de imprensa, desta vez contra a jornalista da CNN Daniela Lima edit

247 - O ex-ministro Aloizio Mercadante emitiu uma nota nesta quarta-feira (2) para rechaçar mais um ataque de Jair Bolsonaro contra profissionais de imprensa, desta vez contra a jornalista da CNN Daniela Lima.

Bolsonaro a chamou de “quadrúpede” nesta terça-feira (1), no Dia da Imprensa.

Na visão de Mercadante, “Bolsonaro escancara a face autoritária e truculenta do ex-capitão”.

Leia a íntegra da nota:

É incompatível com a democracia e com os valores que esse regime político representa as reiteradas agressões de Jair Bolsonaro contra as instituições democráticas e contra a liberdade de imprensa. A mais recente vítima desse expediente foi a jornalista Daniela Lima, apresentadora da CNN.

Mais do que um ataque pessoal à Daniela, a agressão de Bolsonaro escancara a face autoritária e truculenta do ex-capitão. É também uma violência contra princípios consagrados em nossa Constituição, como a liberdade de imprensa e de expressão e a livre manifestação do pensamento.

De acordo com a agência de checagem Lupa, Bolsonaro fez ataques à imprensa em 17 das 21 lives transmitidas nas redes sociais dele em 2021. Os constantes abusos de Bolsonaro fizeram com que relatório anual sobre Direitos Humanos dos Estados Unidos, de março deste ano, levantasse uma série de preocupações sobre o Brasil. O relatório menciona diretamente os arroubos de Bolsonaro contra a imprensa.

Emparedado pelas ruas e pela inoperância de seu governo no combate à pandemia e no enfrentamento das crises econômica e social, Bolsonaro, que nunca escondeu sua vocação golpista, parece estar disposto a radicalizar ainda mais o discurso contra as instituições democráticas do país e a imprensa. Um Bolsonaro que afunda na avaliação da opinião pública, como registram todas as pesquisas publicadas, parece disposto a tudo para manter seu projeto de poder, independente do resultado das eleições que se aproximam, as quais ele já procura deslegitimar. Por isso, é fundamental a formação de uma ampla aliança em defesa da democracia e da vida.

Manifesto publicamente minha solidariedade à jornalista Daniela Lima e incito todas as lideranças democráticas do Brasil a repudiarem mais essa atitude irresponsável de Bolsonaro. Ao menos fica como alento os dados de todas as pesquisas eleitorais recentes, que apontam que estamos vivendo os últimos capítulos dessa aventura irracional, obscurantista e completamente desqualificada que é o governo de Jair Messias Bolsonaro.

