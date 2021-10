Mercado deve reagir mal ao nome de Pedro Guimarães, diz Fábio Alves

Segundo o jornalista Fábio Alves, o presidente da Caixa não é bem visto no mercado financeiro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247- Em sua conta no Twitter o jornalista Fábio Alves, do jornal Folha de S. Paulo, disse que caso o nome de Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, seja confirmado para substituir Guedes,na Economia, o mercado pode sim desabar de vez.

Segundo o jornalista, Pedro Guimarães não é bem visto no mercado financeiro.

Se Pedro Guimarães, presidente da Caixa, for pro lugar de Paulo Guedes, como corre o boato nas mesas de operações, aí mesmo que os mercados explodem.

Guimarães é muito mal visto pelo mercado. PUBLICIDADE October 22, 2021

Nesta sexta-feira (22), o dólar à vista chegou a superar 5,74 reais, enquanto os juros futuros disparavam, com o mercado atento aos rumos da política fiscal após o Ministério da Economia ser alvo de debandada na véspera.

O principal índice da bolsa brasileira afundava nesta sexta-feira , com o pessimismo com o quadro macroeconômico evoluindo para especulações sobre demissão do ministro da Economia, Paulo Guedes, e especialistas passando a sugerir que investidores busquem papéis de empresas experientes em superar crise.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE