Merval: 'Aras fica com uma proximidade promíscua com o governo Bolsonaro'

De acordo com o jornalista Merval Pereira, o chefe da PGR, Augusto Aras "fica com uma proximidade promíscua com o governo Bolsonaro, se aproveitou do STF para acabar com a Lava-Jato e está vendo que pode acabar sendo um tiro a sair pela culatra" edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Globo, o jornalista Merval Pereira afirma que o procurador-geral da República, Augusto Aras, "foi brincar com fogo e acabou se queimando". "Começou com uma onda contra os procuradores, acabou com a operação Lava-Jato e agora está recebendo o troco: a possibilidade de o MP em si ser atacado e julgado", continua.

De acordo com o jornalista, "Aras fica com uma proximidade promíscua com o governo Bolsonaro, se aproveitou do STF para acabar com a Lava-Jato e está vendo que pode acabar sendo um tiro a sair pela culatra".

"Os procuradores agora são a bola da vez, todos querem tirar casquinha e investigá-los. Ele fica querendo proteger políticos, aceita qualquer pressão, e acaba tendo esse problema. De maneira geral, todos os procuradores estão preocupados porque tira a possibilidade de atuarem".

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.