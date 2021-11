Merval: atuação de Nunes Marques como se fosse 'uma parte de Bolsonaro é uma vergonha'

"Um ministro que se deixa ser referido como uma parte do presidente é uma vergonha", afirmou o jornalista Merval Pereira edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - "É inacreditável que Bolsonaro ache, e o ministro Nunes Marques aceite a ideia de que é o representante do presidente no STF. É não entender o que é o Supremo e o sentido da indicação", escreve o jornalista Merval Pereira em sua coluna publicada no jornal O Globo.

"Um ministro que se deixa ser referido como uma parte do presidente é uma vergonha. Nunes Marques não respondeu a Bolsonaro e os votos dele mostram que realmente ele é do presidente. Não tem uma posição independente", disse.

Segundo o colunista, as sabatinas de ministros a serem indicados para o STF aqui "são vergonhosas, não têm nada de sério nelas, senadores querem agradar o futuro ministro, que um dia pode julga-los".

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE