Merval: Bolsonaro vive uma grande fake news

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Globo, Merval Pereira afirma que Jair Bolsonaro "vive uma grande fake news, acredita em tudo o que sai na internet".

"Ele prometeu apresentar provas de manipulação das urnas eleitorais e apareceu em uma live ontem com um astrólogo sem a menor credibilidade, juntando fatos que estão na rede há anos, que já foram desmentidos quando mereceriam uma resposta formal, e outros para os quais ninguém nem deu atenção por serem ridículos", continua.

De acordo com o jornalista, "são bobagens que ocupam o tempo do presidente de um país em crise, e de uma rede de tv pública que não pode ser usada para campanha política – a live nada mais foi do que uma ação de campanha". "Chega a ser patético, parece que ele não tem noção da realidade; tudo é fake news".

