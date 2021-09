Merval: desleixo com as vidas alheias é a marca registrada de Bolsonaro

"Não é sinal de populismo, nem de ser popular, mas de desleixo com as vidas alheias, que é a marca registrada de Bolsonaro", diz o jornalista Merval Pereira, após Jair Bolsonaro comer pizza nas ruas de Nova York, pois seria barrado em um restaurante por não estar vacinado edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Globo, o jornalista Merval Pereira fez referência a Jair Bolsonaro e diz que "comer pedaço de pizza nas ruas de Nova York pode ser um dos melhores programas da cidade, mas ficar na porta do restaurante porque não pode entrar sem a comprovação da vacina contra a Covid-19 é um vexame sem precedentes para um presidente de qualquer República que se preze". "Não é sinal de populismo, nem de ser popular, mas de desleixo com as vidas alheias, que é a marca registrada de Bolsonaro", continua.

"O que esperar de um governo cujo presidente se vangloria de não se ter vacinado? O vexame internacional em que está se configurando mais essa viagem de Bolsonaro ontem teve um toque tupiniquim de burla das normas sanitárias de Nova York com a churrascaria brasileira Fogo do Chão dando demonstração de que o famoso 'jeitinho brasileiro' pode sempre ser usado para mau exemplo", complementa.

"Bolsonaro disse que seu discurso será em braile. Imagino que tenha usado a metáfora para ironizar aqueles que não querem ver as maravilhas que vem fazendo no Brasil. O mundo será, então, inundado de fake news".

